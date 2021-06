Prezydent: wiele działań jest prowadzonych, by skłócić narody Polski i Białorusi

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą na Podlasiu. Odwiedził między innymi Bielsk Podlaski. - Jest prowadzonych wiele działań, by skłócić narody polski i białoruski. Uważam, że wielkim zadaniem prezydenta RP jest, aby przeciwdziałać tego typu próbom - mówił przed spotkaniem z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce.

Prezydent w Zaleszanach i Bielsku Podlaskim

Prezydent: wiele działań jest prowadzonych po to, żeby skłócić narody Polski i Białorusi

W dalszej kolejności prezydent udał się do Bielska Podlaskiego, gdzie złożył wizytę w II Liceum Ogólnokształcącym z Narodowym Językiem Białoruskim i spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce.

Pytanie o Terleckiego bez odpowiedzi

Nawiązując do poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce, prezydent zapowiedział, że rozmowa będzie dotyczyła obecnej sytuacji na Białorusi. - Wiele działań jest prowadzonych po to, żeby skłócić nasze społeczeństwa i narody, a przecież jesteśmy wszyscy razem obywatelami jednej Rzeczypospolitej i chciałbym bardzo, żebyśmy do tej sytuacji nie dopuścili - powiedział. - Uważam, że jest wielkim zadaniem prezydenta RP, aby przeciwdziałać tego typu próbom, aby pewne rzeczy pokazywać i nazywać po imieniu - podkreślił Andrzej Duda.