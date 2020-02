"Może gdyby prezydent sam chodził po sklepach, wiedziałby, że drożyzna nie jest przejściowa"

"Prezydent doskonale wie, że ceny nie będą niższe"

- Ostatni raz był, jak wziął paragon w 2015 roku [w czasie kampanii prezydenckiej przed poprzednimi wyborami prezydenckimi - przyp. red.]. Tylko że ten paragon z 2015 roku dzisiaj jest o 25 procent droższy. A wszystko wskazuje na to, że w roku 2020 ceny pójdą o kolejne kilka procent do góry - mówił.

Według posła Lewicy "to pokazuje, jak drastyczną mamy drożyznę". - Prezydent tego nie dostrzega, bo jest trochę odizolowany od rzeczywistości. Może gdyby sam chodził po sklepach, wiedziałby, że drożyzna nie jest przejściowa - powiedział Gawkowski. Dodał, że "prezydent doskonale wie, że ceny nie będą niższe". - Inflacja jest w tym roku rekordowa, cały czas idąca do góry. Wszystko wskazuje na to, że rząd nie ma na to pomysłu, więc prezydent w kampanii mówi: trzy miesiące przeżyjemy, zostanę prezydentem, a później ceny będą niższe - argumentował.