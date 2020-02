"Andrzej Duda udowodnił, ze liczy się i porozumiewa tylko z jednym środowiskiem"

W momencie, kiedy obejmuje się najwyższy urząd w państwie, powinno się być apolitycznym prezydentem wszystkich Polaków - podkreślał w Sejmie Piotr Zgorzelski (PSL), który komentował obecność Andrzeja Dudy w wyjazdowym spotkaniu klubu parlamentarnego PiS. Borys Budka (PO) mówił, iż "spotkanie pokazało, że jest to prezydent jednej opcji". Stanisław Karczewski (PiS) tłumaczył, że "taka jest praktyka".

"Spotkanie pokazało, że jest to prezydent jednej opcji politycznej"

Szef Platformy Obywatelskiej, komentując obecność Dudy na spotkaniu, powiedział, że został on tam wezwany "na dywanik przez prezesa [Jarosława - przyp. red.] Kaczyńskiego, pana marszałka [wicemarszałka Sejmu, Ryszarda - przyp. red.] Terleckiego". - To spotkanie pokazało, że jest to prezydent jednej opcji politycznej - dodał.