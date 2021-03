Prezydent Duda na stoku narciarskim. Przedsiębiorcy przygotowali "ciupagi hańby"

W niedzielę rano ruszyła VII edycja charytatywnego maratonu narciarskiego "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". W tym roku zawody ze względu na pandemię zostały skrócone z 12 do 6 godzin - odbywały się od 9 do 15. Zebrane pieniądze zasilą fundację Handicap Zakopane, która zajmuje się sportową rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Prezydent zainaugurował maraton

Podkreślił, że udział w maratonie to dla niego zaszczyt. - Po raz kolejny mogę być z państwem, mogę zjechać na tym slalomie gigancie, gdzie każdy pokonany metr służy temu, by wspierać integrację dzieci i młodzieży i ich możliwości rozwojowe - powiedział prezydent.

"Ciupagi hańby"

- Mamy dla pana prezydenta takie dwie ciupagi piękne, to są ciupagi hańby, którą my zauważamy. Hańbą jest to, co z nami robi rząd, z nami, wszystkimi przedsiębiorcami w Polsce, tymi, którzy zostali pominięci przez jakąkolwiek pomoc - wyjaśniał organizator akcji Gerard Wolski.