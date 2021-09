Prezydent Andrzej Duda na Dożynkach Prezydenckich: obiecuję, że będę stał na straży polskiego rolnictwa

Prezydent Andrzej Duda dziękował rolnikom zgromadzonym na Dożynkach Prezydenckich za to, że przyjechali na dożynki do Warszawy ze wszystkich regionów Polski. - Dzięki trudowi polskich rolników, dzięki państwa ciężkiej pracy, waszemu stresowi, trosce i sercu, które wkładacie, mamy w Polsce zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe - mówił.

Andrzej Duda: obiecuję, że będę stał na straży polskiego rolnictwa

Podkreślał także wkład mieszkańców wsi w obronę kraju w przeszłości. Jak mówił to rolnicy polscy żywili i bronili obywateli. Dziękował też rolnikom, którzy oddali na niego głos w wyborach prezydenckich i zapewniał o współpracy z ministrem rolnictwa na rzecz polskiej wsi.

- Rolnik musi mieć pewność, że będzie mógł przetrwać. (…) Zdarza się, że przyjdzie grad, powódź, huragan zniszczy plony, zniszczy gospodarstwo, zabierze, bardzo często dorobek wielu lat ciężkiej pracy. Wtedy potrzebny jest system wsparcia - mówił Duda, wymieniając między innymi system ubezpieczeń. - Chciałbym, żebyśmy zapewnili polskiemu rolnikowi spokojną możliwość pracy, planowania, realizowania swoich zamierzeń. Pan minister zapowiedział stworzenie kodeksu rolnego. Mam nadzieję, że będą to dobre rozwiązania dla polskich rolników - kontynuował.

Prezydent mówił, że polska wieś jest w coraz lepszym stanie, sytuacja się poprawia, ale potrzeba jeszcze więcej troski, więcej działania, by wspomagać rolników. - Wszystkie branże polskiego rolnictwa musza być w sposób równy zadbane. To niezmiernie ważne. Chciałbym, żebyśmy taką politykę realizowali. Obiecuję wszystkim polskim rolnikom, że będę o te sprawy dbał, że będę stał na straży polskiego rolnictwa, jego dobra, jego interesów, tego wszystkiego, co istotne - zadeklarował.