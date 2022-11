Prezydent: sprawiedliwa transformacja ma służyć ludziom, a nie ludzie transformacji

Prezydent Andrzej Duda przemawiając na szczycie COP27 w Egipcie mówił, że "sprawiedliwa transformacja energetyczna jest po to, by służyła ludziom, a nie ludzie służyli transformacji". -Powinniśmy troszczyć się o naszych współobywateli, o nasze narody, troszczyć się o indywidualnych konsumentów energii - powiedział prezydent.

Dodał, że aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne należy zwiększyć wysiłki i działać w sposób odpowiedzialny. - A to wszystko po to, aby móc osiągnąć sytuację, w której przejście na inne źródła energii będzie sprawiedliwe. Bo ta sprawiedliwa transformacja energetyczna jest po to, by służyła ludziom, a nie ludzie służyli transformacji - powiedział polski prezydent.

Duda: powinniśmy troszczyć się o indywidualnych konsumentów energii

Prezydent mówił też, że transformacja jest obecnie o wiele trudniejsza m.in. z uwagi na "zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę, która doprowadziła do ogromnych strat w istnieniach ludzkich, do zniszczeń infrastruktury ukraińskiej i gospodarki, ale też strat środowiskowych". Jak podkreślił, sprawcy rosyjscy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili, i powinni pokryć te straty.