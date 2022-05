Duda podziękował Straży Granicznej. "Wydawało się, że nie da rady tego zrobić, a stanęliście na wysokości zadania"

Duda: jesteśmy tu, by oddać państwu głębokie wyrazy naszego szacunku

Prezydent, zwracając się do funkcjonariuszy, stwierdził, że stanęli na wysokości zadania w bardzo trudnych warunkach, "broniąc w zdecydowany sposób granicy i porządku Rzeczypospolitej, ale także broniąc naszej pozycji w Unii Europejskiej i naszej europejskiej odpowiedzialności za strzeżenie tej granicy". Zapewnił "o ogromnej wdzięczności całego polskiego społeczeństwa za to, że nie dopuściliście państwo do tego, by fala niekontrolowanej migracji wtargnęła do Polski".