Prezydent Duda udaje się na Ukrainę. "Celem udzielenie wsparcia w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji"

"Muszą decydować sami Ukraińcy"

Przed wylotem na Ukrainę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że prezydenci omówią także kwestię propozycji dotyczących tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jeden z punktów głosi: "Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".