W "Rozmowie Piaseckiego" gościła w środę Izabela Leszczyna z KO, ministra zdrowia. Mówiła o tabletce "dzień po" i wyrażanym przez prezydenta sprzeciwie w sprawie zapewnienia dostępu do tej tabletki bez recepty osobom od 15. roku życia. Teraz projekt ustawy czeka na podpis prezydenta. We wtorek o tej ustawie z Andrzejem Dudą rozmawiały posłanki Lewicy .

Sejm 22 lutego uchwalił nowelizację Prawa farmaceutycznego. Projekt ustawy zakłada dostępność bez recepty antykoncepcji awaryjnej na bazie octanu uliprystalu (EllaOne) dla osób powyżej 15 lat. Senat przyjął ustawę bez poprawek 6 marca, a 8 marca trafiła ona do prezydenta. Ma on 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powinien zatem podjąć decyzję do 29 marca.