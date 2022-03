Prezydent chce zwołać Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe ma się zebrać w przededniu 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 roku.

Zgromadzenie Narodowe to posiedzenie wszystkich posłów i senatorów, obradujących wspólnie pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub, w jego zastępstwie, marszałka Senatu. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, a orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.