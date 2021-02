Prezydent chce zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

Prezydent chce wydłużenia terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej

- Zgodnie z informacjami, które Kancelaria Prezydenta posiada, do podmiotów uprawnionych - w szczególności do Prokuratora Generalnego, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich - ciągle kierowane są wnioski o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Są też sprawy w toku, więc wydaje się zasadne, by ten termin z trzech lat został wydłużony do lat pięciu - powiedziała. Paprocka zaznaczyła, że jest to również podyktowane sytuacją epidemiczną. - To jest podstawowy cel ustawy - powiedziała.