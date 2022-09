Kumoch: Andrzej Duda będzie rozmawiał z Joe Bidenem

- Spodziewamy się rozmów na temat tego, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Prezydent Duda zapewne podkreśli jedną rzecz, która jest za każdym razem przez niego podkreślana, że w Polsce nie ma żadnego zmęczenia wojną i Ukrainą, i będziemy wspierać Ukrainę aż do ostatecznego zwycięstwa, aż rosyjskie wojska zostaną wyparte z terytorium Ukrainy. Do tego też zachęca swoich partnerów - powiedział dziennikarzom szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch na pokładzie samolotu, w drodze do Senegalu.