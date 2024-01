Grzegorz Schetyna w TVN24 mówił o współpracy rządu z prezydentem. - Do wyborów do Parlamentu Europejskiego, będziemy częścią politycznego sporu, politycznej wojny - powiedział. Jego zdaniem "po czerwcu nastąpi, siłą rzeczy, jakieś zawieszenie broni". Schetyna komentował też zmiany w mediach publicznych.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był w środę senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Komentował, między innymi, noworoczne orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent oświadczył w nim, że "nie będzie zgody na łamanie konstytucji", "a z taką sytuacją mamy obecnie niestety do czynienia" - stwierdził prezydent.

Schetyna: wojna między dużym a małym pałacem będzie trwała do czerwca

- 9 czerwca są wybory do Parlamentu Europejskiego. To też będzie zmiana polityki prezydenckiej. Uważam, że do tego czasu, do kampanii, do wyborów do Parlamentu Europejskiego, będziemy częścią politycznego sporu, politycznej wojny. Widać już dzisiaj, że wszystko będzie bardzo, bardzo trudne - mówił Schetyna.

Jego zdaniem "po czerwcu nastąpi, siłą rzeczy, jakieś zawieszenie broni i jakieś znalezienie pomysłu na kohabitację, czyli współpracę między dużym a małym pałacem". - To jest niezbędne, żeby państwo normalnie funkcjonowało - podkreślił.

Schetyna o mediach publicznych: 11 stycznia będzie symbolem

Schetyna komentował też zmiany w mediach publicznych. - To jest bardzo trudny scenariusz. Sienkiewicz realizuje go w sposób konsekwentny i jest pytanie, gdzie będzie koniec tej konsekwencji i jaki będzie koniec - powiedział.

- Uważam, że 11 stycznia będzie pewnym symbolem. Ta demonstracja, którą organizuje PiS - oni oczywiście będą podnosić ten opór, okupację Placu Powstańców Warszawy, budynku telewizji publicznej. To wszystko będzie miało swój koniec - podkreślił Schetyna.

- Ja uważam na końcu, i to jest coś oczywistego, że racja będzie po stronie rządowej, po stronie prawa - dodał.

Schetyna: Kamiński i Wąsik nie pójdą do więzienia. Będzie drugie ułaskawienie

Schetyna był też pytany o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani przez sąd karny. - Nie jestem zwolennikiem politycznej dintojry czy wysyłania kogoś do więzienia, bo to jest decyzja sądu. Ale mówienie o tym, że to więźniowie polityczni w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą, z Alesiem Białackim, czy Andrzejem Poczobutem i setkami więźniów politycznych na Białorusi, jest po prostu nieprzyzwoite - powiedział, odnosząc się do wypowiedzi szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka.

Zdaniem Schetyny Wąsik i Kamiński "nie trafią do więzienia, dlatego że ułaskawi ich prezydent". - Będzie drugie ułaskawienie, które będzie przyznaniem się do tego, że pierwsze było bezprawne. Oni do więzienia nie trafią - stwierdził.

Dodał, że "ta sprawa musi być ostrzeżeniem dla tych wszystkich, którzy łamali prawo i musi pokazać, że system, instytucje Rzeczpospolitej, niezależne sądy, niezależna prokuratura będą konsekwentnie działać w taki sposób, że ci, którzy łamali prawo za to odpowiedzą".

Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24