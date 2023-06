Prezydencki projekt od 32 miesięcy w zamrażarce. Przydacz: Czy nas to mierzi? Jestem w stanie potwierdzić, tak

Sejm przyjął w piątek zaproponowaną przez prezydenta nowelizację ustawy - nazywanej lex Tusk - powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 2 czerwca, zaledwie kilka dni po tym, jak prezydent podpisał pierwotną - powstałą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i nazywaną "lex Tusk" - ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich.

Przydacz o lex Tusk: komisja powinna jak najszybciej zacząć działać

- To już nie jest pytanie do obozu prezydenckiego, dlaczego Sejm nie wybrał. W moim przekonaniu ta komisja powinna jak najszybciej zacząć działać - dodał.

Przydacz: Czy nas to w jakiś sposób mierzi? Jestem w stanie potwierdzić

- Na pewno oczekiwaniem pana prezydenta jest, by jego projekty ustaw były procedowane bez zbędnej zwłoki. Czy nas to w jakiś sposób mierzi? Jestem w stanie potwierdzić. Tak, to na pewno nie jest dobra sytuacja, kiedy projekty ustaw prezydenta, człowieka, który zdobył 10,5 miliona głosów w Polsce, trafiają gdzieś do szuflady. Powinny być jak najszybciej procedowane, kiedy trafiają do parlamentu - ocenił prezydencki minister.