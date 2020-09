Prezydencki minister: Dwoje ludzi zakłada związek małżeński. Rodzina jest wtedy, kiedy dzieci się rodzą

Mam ze swoją żoną małżeństwo; jak się rodzi dziecko, to tworzymy w tym momencie rodzinę - powiedział w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. W kontekście listu 50 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w sprawie poszanowania praw osób LGBT stwierdził, że "ideologia gender, którą przyjęło środowisko LGBT" to ideologia, "która chce zmienić pojęcie rodziny".

"Ideologia, która zmienia istniejący stan społeczny, która chce zmienić pojęcie rodziny"

Andrzej Dera w "Kropce nad i" zwrócił uwagę, że "kwestie ideologiczne są wykorzystywane w sporze politycznym". - Ideologia gender, którą stosują środowiska LGBT, jest w tej chwili w ofensywie. (…) Mówimy w skrócie, że jest ideologia LGBT, ale to jest ideologia gender, którą te środowiska (osób LGBT - red.) przyjęły i stosują jako swoje. (...) Jest to ideologia, która zmienia istniejący stan społeczny, która chce zmienić pojęcie rodziny. To co to jest, jak nie ideologia? - pytał Dera.