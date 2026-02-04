Prezydenci Polski i Izraela rozmawiali o bezpieczeństwie i relacjach dwustronnych

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Izraela Izaakiem Herzogiem. "Rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę strony izraelskiej. Głównym tematem rozmowy były sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto przywódcy omówili stan relacji dwustronnych, w tym planowane w przyszłości kontakty" - przekazała we wtorek na platformie X kancelaria prezydenta.
"Wcześniej tego wieczoru prezydent Izaak Herzog odbył rozmowę telefoniczną z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent Herzog pogratulował prezydentowi Nawrockiemu objęcia urzędu i zaprosił go do odwiedzenia Izraela" - przekazała kancelaria prezydenta Izraela.
"Obaj prezydenci omówili bogatą historię relacji izraelsko-polskich i zgodzili się co do ogromnego potencjału zacieśnionej współpracy międzyludzkiej w szerokim zakresie dziedzin. Rozmawiali również o najnowszych wydarzeniach w regionie i znaczeniu dążenia do bezpieczniejszej i pokojowej przyszłości regionu" - dodano.
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański