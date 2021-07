Kolejni prezydenci dostali pogróżki i groźby. Samorządowcy interweniują w prokuraturze i na policji

Prezydenci kilku miast otrzymali w ostatnim czasie różnego rodzaju pogróżki lub groźby karalne. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył we wtorek zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Prezydenci Wrocławia i Poznania, Jacek Sutryk i Jacek Jaśkowiak, poinformowali o sprawie policję. Groźby otrzymał też prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i Kielc Bogdan Wenta.

Jacek Sutryk o groźbach pod jego adresem poinformował w mediach społecznościowych. Napisał, że według niego takie sytuacje "to efekt głębokich podziałów w kraju i atmosfery politycznej". Zaznaczył również, że nikt go takim zachowaniem nie wystraszy. Prezydent zdecydował o zgłoszeniu sprawy na policję.

"Na co dzień nie szukamy tego, co łączy, a eksponujemy to, co dzieli. Tak czy owak nie ma miejsca na mowę nienawiści oraz groźby karalne. Nikt mnie takim zachowaniem nie wystraszy, a wspólnie powinniśmy takie zachowania eliminować z przestrzeni naszego życia" - napisał Sutryk w jednym z wpisów na Twitterze.