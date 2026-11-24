Polska "Marzy o drzwiach do łazienki". Szlachetna Paczka pokazuje skalę biedy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezeska Szlachetnej Paczki: stabilne życie szybko może zmienić się w walkę o przetrwanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Sadzik przywołała historię pani Katarzyny, która zachorowała na nowotwór, a podczas leczenia straciła pracę. Utrata dochodów przy jednoczesnej konieczności spłacania kredytu mieszkaniowego może szybko doprowadzić również do utraty dachu nad głową.

- W naszym dotychczas poukładanym życiu zaczyna się wtedy domino nieszczęść - powiedziała.

Prezeska Szlachetnej Paczki opowiedziała także o pani Wandzie, która odeszła od stosującego przemoc męża, aby ratować siebie i dzieci. Kobieta otrzymała mieszkanie socjalne, znalazła pracę i zaczęła odbudowywać swoje życie. Później jednak zachorowała i ponownie straciła możliwość zarabiania. >>> Nie tylko pieniędzy brakuje w Biedańsku

Ponad 430 tysięcy dzieci w skrajnym ubóstwie

Joanna Sadzik przypomniała, że w Polsce 430 600 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to konieczność zaspokojenia wszystkich podstawowych potrzeb za mniej niż tysiąc złotych miesięcznie. - Co powiedzieć tym ponad 430 tysiącom dzieci? Weźcie się do pracy? - pytała.

Jedną z takich osób jest 14-letnia Lena, która mieszka z chorującą na nowotwór matką. Dziewczynka marzy o drzwiach do łazienki, ponieważ obecnie od kuchni oddziela ją jedynie zasłonka. Jej drugim marzeniem jest powrót mamy ze szpitala.

- Kto z nas marzy o drzwiach do łazienki? Kto, zapytany o marzenia, wskazuje tak przyziemne rzeczy? - mówiła Sadzik.

Jak podkreśliła, skala ubóstwa jest znacznie większa, niż może się wydawać. - Dwa miliony osób w Polsce bardzo często marzą o tym, żeby następnego dnia zjeść posiłek - powiedziała.

Pierwsza wizyta od wielu lat

Wolontariusze Szlachetnej Paczki każdego dnia docierają do kolejnych osób żyjących w trudnych warunkach. Jedną z nich jest 90-letni pan Adam, który mieszka samotnie. Wizyta wolontariuszy była dla niego pierwszym od wielu lat spotkaniem z kimś z zewnątrz.

Senior przyznał, że rozmawia jedynie ze sprzedawczynią w sklepie. Chodzi tam jednak rzadko, ponieważ nie ma pieniędzy na zakupy. Sadzik zaznaczyła, że w takich sytuacjach równie ważne jak pomoc materialna są obecność, zainteresowanie i rozmowa. - Możemy być drugą osobą dla człowieka, który często nie ma nikogo - powiedziała.

Prezeska organizacji zachęciła do wybrania potrzebującej rodziny na stronie Szlachetnej Paczki. Jak zaznaczyła, przygotowanie pomocy nie musi być trudne ani obciążać jednej osoby. - Szlachetnapaczka.pl to dobry adres na dziś i na każdy kolejny dzień. Proszę wybrać rodzinę. W zeszłym roku jedną paczkę przygotowywało średnio 27 osób. Możemy zebrać się ze znajomymi, sąsiadami czy kolegami z pracy i wspólnie przygotować pomoc - mówiła.

"Taka ilość wystarczy na bardzo krótko"

Jedną z osób, do których dotarła Szlachetna Paczka, jest 18-letni Kamil. Chłopak opuścił pieczę zastępczą i wrócił do domu po rodzicach. Choć w mieszkaniu znajduje się piec, Kamil nie ma opału. - Kiedy zapytaliśmy Kamila, czego potrzebuje, odpowiedział, że jednego, może dwóch metrów sześciennych drewna. Z doświadczenia wiem, że taka ilość wystarczy na bardzo krótko, aby ogrzać choćby to jednopokojowe mieszkanie, w którym żyje - powiedziała Joanna Sadzik.

Jak podkreśliła, podobnych osób jest znacznie więcej. Są wśród nich nie tylko seniorzy i osoby samotne, lecz także młodzi ludzie stojący u progu dorosłości, którzy bez rodzinnego wsparcia próbują rozpocząć samodzielne życie.

Jaka jest wartość pomocy?

Wartość paczki zależy od potrzeb konkretnej osoby lub rodziny. - Dla starszej, samotnej osoby często jest to po prostu zapas trwałej żywności i środków czystości na kilka miesięcy. Czasami paczkę przygotowuje kilkadziesiąt albo nawet kilkaset osób, na przykład cała firma. Wtedy można zrealizować większą pomoc: zmodernizować ogrzewanie w mieszkaniu albo zamontować pompę i doprowadzić bieżącą wodę do domu osoby starszej, która nie jest już w stanie korzystać ze studni - wyjaśniła Sadzik.

"Czy mieliby państwo do kogo zadzwonić"?

Z danych przywołanych przez Szlachetną Paczkę wynika, że 39 proc. Polaków nie ma pewności, czy w razie nagłego wydatku znalazłoby osobę, która pożyczyłaby im tysiąc złotych. Chodzi między innymi o pieniądze na leki, naprawę instalacji lub dachu czy wymianę zepsutego sprzętu domowego.

Sadzik zachęciła, aby każdy zadał sobie pytanie, czy w przypadku nagłej choroby lub innego kryzysu miałby do kogo zwrócić się o taką pomoc. - Czy mieliby państwo do kogo zadzwonić? 39 procent Polaków nie ma ani jednej takiej osoby - podsumowała prezeska Szlachetnej Paczki.