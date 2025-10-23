Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Święczkowski chce pozwać Tuska

Bogdan Święczkowski
Kasia Tusk ze statusem osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Relacja Radomira Wita
Źródło: TVN24
"Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach" - napisał prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, odnosząc się do słów premiera, który zarzucił mu "zainteresowanie podsłuchanymi rozmowami" jego najbliższych.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski planuje wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. "W związku z kłamliwą i niegodną szefa rządu wypowiedzią Donalda Tuska na mój temat planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych" - napisał Święczkowski w oświadczeniu.

"Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach. Oprócz tego, że obraża mnie, jest uwłaczające dla instrumentalnie potraktowanej Rodziny Donalda Tuska, której z tego powodu współczuję" - dodał.

Tusk: to on miał interesować się podsłuchami

Wcześniej w czwartek Donald Tusk napisał, że Święczkowski "miał interesować się podsłuchanymi rozmowami jego najbliższych", w czasie gdy za rządów PiS pełnił funkcję Prokuratora Krajowego.

"Zaufany prokurator PiS Bogdan Święczkowski w nagrodę został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy" - napisał Tusk.

Sprawa Pegasusa. Wiceszef CBA usłyszał zarzuty

Jak przekazała w środę Prokuratura Krajowa, były wiceszef CBA Daniel K. usłyszał zarzuty w związku z przekazaniem osobie nieuprawnionej materiałów uzyskanych przy wykorzystaniu Pegasusa wobec Romana Giertycha.

Jak napisał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak, zarzut dotyczy w szczególności przekazania w dniu 8 lipca 2020 r. ówczesnemu Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu "całości materiału (zawartego na 15 płytach DVD) pozyskanego w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha, w tym również materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką".

Rzecznik PK o zarzutach dla byłego wiceszefa CBA Daniela K.
Źródło: TVN24

Według PK, treści te zawierały tajemnice obrończą i adwokacją, dotyczącą różnych osób, w tym Katarzyny Tusk-Cudnej - córki Donalda Tuska. Rzecznik PK Przemysław Nowak podkreślał, że te materiały "powinny zostać zniszczone, natomiast zostały przekazane" Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten zaś "w sposób nieuprawniony uzyskał do nich dostęp, zlecił innemu prokuratorowi również zapoznanie się z nimi i dokonanie ich kopii".

Więcej o zarzutach dla byłego wiceszefa CBA przeczytasz w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski, Mikołaj Stępień/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Trybunał KonstytucyjnyDonald TuskBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Fakty po faktach
Śliz: nikt z nas nie wybiera się ani do KO ani do PiS-u
Polska
Legia - Szachtar
Kolejny gol w pucharowym meczu Legii
RELACJA
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
METEO
Jakub Szulc
Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"
Polska
Mel Gibson
Film Gibsona z polską aktorką ma kosztować fortunę
Kultura i styl
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies podrapał w lesie 8-latka. Dziecko ma rany twarzy
Poznań
Rosyjski myśliwiec Su-30SM
Rosyjskie samoloty wleciały w litewską przestrzeń. Prezydent o "rażącym naruszeniu"
Świat
Pożar kamienicy przy ul. Francuskiej w Katowicach
Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach
Katowice
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
METEO
imageTitle
Siatkarze z wyjątkowym napisem na koszulkach. "Pozostanie do końca mojej kadencji"
EUROSPORT
Pożar budynku gospodarczego na terenie gminy Pokój, gdzie znajdowała się hodowla drobiu
Potężny pożar kurników. W środku 150 tysięcy kur
Opole
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
BIZNES
Do zdarzenia doszło na parkingu przy drodze S3
Staranował kilka aut i odjechał. Zostawił za sobą ślad
Lubuskie
imageTitle
Kontrowersyjna pięściarka z tytułem. Jej rywalka poddała finał
EUROSPORT
Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie
Świat
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
WARSZAWA
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Znalazł wojskowe dokumenty na działce. Sprawę bada żandarmeria
Polska
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO
pc
"Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach"
Polska
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
BIZNES
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
METEO
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
Jeśli Szczecin wygra miliony złotych, inne miasta mogą zawalczyć o miliardy
Justyna Suchecka
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. "Źle to się skończyło"
Kraków
Wypadek autobusu
Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
FBI ujawnia wielką aferę. Zamieszana mafia i osoby ze świata sportu
EUROSPORT
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
Świat
imageTitle
Grzeczny chłopiec wpadł w furię. "Rzadko widujemy go tak zdenerwowanego"
EUROSPORT
Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję
Trójmiasto
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica