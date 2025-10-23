Święczkowski chce pozwać Tuska

Kasia Tusk ze statusem osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Relacja Radomira Wita Źródło: TVN24

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski planuje wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. "W związku z kłamliwą i niegodną szefa rządu wypowiedzią Donalda Tuska na mój temat planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych" - napisał Święczkowski w oświadczeniu.

"Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach. Oprócz tego, że obraża mnie, jest uwłaczające dla instrumentalnie potraktowanej Rodziny Donalda Tuska, której z tego powodu współczuję" - dodał.

Tusk: to on miał interesować się podsłuchami

Wcześniej w czwartek Donald Tusk napisał, że Święczkowski "miał interesować się podsłuchanymi rozmowami jego najbliższych", w czasie gdy za rządów PiS pełnił funkcję Prokuratora Krajowego.

"Zaufany prokurator PiS Bogdan Święczkowski w nagrodę został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy" - napisał Tusk.

Sprawa Pegasusa. Wiceszef CBA usłyszał zarzuty

Jak przekazała w środę Prokuratura Krajowa, były wiceszef CBA Daniel K. usłyszał zarzuty w związku z przekazaniem osobie nieuprawnionej materiałów uzyskanych przy wykorzystaniu Pegasusa wobec Romana Giertycha.

Jak napisał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak, zarzut dotyczy w szczególności przekazania w dniu 8 lipca 2020 r. ówczesnemu Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu "całości materiału (zawartego na 15 płytach DVD) pozyskanego w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha, w tym również materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką".

Według PK, treści te zawierały tajemnice obrończą i adwokacją, dotyczącą różnych osób, w tym Katarzyny Tusk-Cudnej - córki Donalda Tuska. Rzecznik PK Przemysław Nowak podkreślał, że te materiały "powinny zostać zniszczone, natomiast zostały przekazane" Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten zaś "w sposób nieuprawniony uzyskał do nich dostęp, zlecił innemu prokuratorowi również zapoznanie się z nimi i dokonanie ich kopii".

