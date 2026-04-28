Święczkowski nie przyjdzie na spotkanie. Pisze o "wyjątkowej hipokryzji"
Święczkowski odpowiedział na pismo wystosowane przez przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Pawła Śliza. Szef klubu Polski 2050 zaprosił Święczkowskiego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na rozmowę w sprawie sytuacji w Trybunale. O godz. 16 jest planowana komisja sejmowa w sprawie sytuacji w TK.
Prezes TK zaproszenie jednak odrzucił. Jak przekazano, zdaniem Święczkowskiego "Sejm nie ma kompetencji do kontrolowania pozycji ustrojowej TK, a "podejmowanie jakichkolwiek działań przez parlament lub rząd stanowi ingerencję w odrębny, niezależny organ władzy sądowniczej".
"Wzywanie do dyskusji celem przywrócenia porządku prawnego jest przejawem wyjątkowej hipokryzji przedstawicieli parlamentu i rządu, które pomimo obowiązku od 2 lat wstrzymują publikację i wykonanie ponad 70 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nie biorą udziału w rozprawach, nie przedstawiają merytorycznych stanowisk w postępowaniach" - czytamy w komunikacie.
"Zamiast tego podejmują próby uzależnienia funkcjonowania TK od własnej woli politycznej" - dodano.
