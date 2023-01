Prezes Sądu Najwyższego nie przyjęła ślubowania od ławników. "Pani profesor powinna sobie doczytać"

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska nie przyjęła ślubowania od większości ławników wybranych przez Senat w październiku oraz zwróciła się do marszałka izby o reasumpcję głosowania. - Absolutnie nie ma mowy o reasumpcji, dziwię się, że taki pomysł padł - komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator niezależny Jan Maria Jackowski. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu i senator Polskiej Partii Socjalistycznej wskazała, powołując się na Regulamin Senatu, że reasumpcja nie jest możliwa.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przyjęła do tej pory ślubowanie od czterech spośród 30 nowowybranych przez Senat ławników. Zwróciła się też do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie reasumpcji głosowania w sprawie ławników - poinformował w czwartek rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski.

Morawska-Stanecka: reasumpcja jest w tym wypadku niezgodna z Regulaminem Senatu

Senator dodała, że "precedensem" w tym zakresie było nieprzyjęcie przez prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania od trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku. - To było pierwsze naruszenie Konstytucji - oceniła. Pytana w tym kontekście o kwestię przynależności ławników do Komitetu Obrony Demokracji, powiedziała: - To nie jest zarzut. Organizacje społeczne mogą zgłaszać kandydatów.