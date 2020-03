Kosiniak-Kamysz: niewykluczony wniosek o przesunięcie terminu wyborów

Jeżeliby się rozwijał wirus bardzo szybko, tak jak we Włoszech, to ekstremalny przykład - mówił w "Jeden na jeden" prezes PSL i kandydat w wyborach prezydenckich, odnosząc się do koncepcji, by w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa rozważyć przełożenie terminu wyborów. Dodał, że wniosek w tej sprawie jest "niewykluczony". Mówił również o oczekiwaniu na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, na którego biurku czeka ustawa o dofinansowaniu mediów państwowych.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego we wtorek późnym wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Trwało około 11 minut.

Nie wiadomo, co było jego tematem, ale dzień wcześniej prezydent rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim. Chodziło o 1,95 miliarda złotych dla telewizji państwowej i Polskiego Radia. Przekazanie tych środków reguluje ustawa przyjęta przez parlament, a Andrzej Duda ma czas do końca dnia, aby podjąć w tej sprawie decyzję.

Prezydent i dofinansowanie mediów TVN24

- Gdyby pan prezydent chciał przekazać te dwa miliardy na leczenie chorych na choroby onkologiczne, nowotworowe, to zrobiłby to od razu - mówił w "Jeden na Jeden" prezes PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dziś jest tylko kalkulacja: co się PiS-owi opłaca, a co się nie opłaca - dodał. Przekonywał, że takie zachowanie "to jest podporządkowanie i zależność od jednego obozu politycznego, to jest bycie zakładnikiem jednej partii politycznej".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie tyle on oczekuje weta, ile oczekują tego jego wyborcy.

"Czy to spór wykreowany na potrzeby kampanii wyborczej, czy jest realnym konfliktem"

- Gdyby [prezydent - przyp. red.] od razu podjął decyzję, to powiedziałbym mu: bardzo serdecznie dziękuję, bo te pieniądze się przydadzą na leczenie chorych i są tam bardzo potrzebne. Polacy tego oczekują - mówił.

Pytany, o sugerowany w przestrzeni medialnej konflikt pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem w sprawie podpisu pod ustawą, powiedział, że informacje te "nie zostały zdemontowane". - Spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego było krótkie, w żołnierskich słowach trwała ta rozmowa. Raczej krótkie spotkania wskazują na to, że jakiś spór jest. Pytanie, czy to spór wykreowany na potrzeby kampanii wyborczej, czy jest realnym konfliktem - pytał Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL powiedział w "Jeden na jeden", że chciałby, aby prezydent zawetował ustawę. - Wtedy nasza presja, którą wywołaliśmy, będzie miała sens i przyniesie efekt - podkreślił. - Gdybyśmy nie podnosili tego tematu w tak jasny sposób, tak twardo, to efektu by nie było. Nikt nie może sobie przypisać stuprocentowych zasług - dodał.

Kosiniak-Kamysz: niewykluczony jest wniosek o przesunięcie wyborów

Kosiniak-Kamysz pytany był, czy w obliczu rozprzestrzeniającego się nowego koronawirusa pojawia się perspektywa przesunięcia terminu wyborów prezydenckich wyznaczonych na maj.

- Jeżeliby się rozwijał wirus bardzo szybko, tak jak we Włoszech, to ekstremalny przykład, to wtedy utrudnia to jakiekolwiek prowadzenie kampanii. Nie ma kampanii bez spotkań, bez rozmów, bez podawania rąk. Na tym polega prawdziwy wybór: na wymianie poglądów, odpowiedzi na pytania. Ja mam takie spotkania otwarte, gdzie każdy może przyjść - mówił.

Prezes PSL powiedział, że niewykluczony jest wniosek o przesunięcie wyborów prezydenckich. - Jeżeli się nie będzie dało prowadzić kampanii, nie będzie ona rzetelna, to nie będzie później możliwości rzetelnego wyboru przez Polaków - tłumaczył.

