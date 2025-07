Kaczyński: miałem krytyczny stosunek do Hołowni, ale to się zmieniło

Kaczyński o zmianie nastawienia względem Hołowni Źródło: TVN24

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział 25 lipca w Polsat News, że sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał tym samym "zamachu stanu". - Mówię o "zamachu stanu", mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: nie podoba mi się ten prezydent, to może go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje - tłumaczył.

Pytany, kto składał mu te propozycje, odmówił wymienienia nazwisk. Wspomniał natomiast o politykach, prawnikach i ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich"

"Te dwie rozmowy nieco go zmieniły"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został poproszony o skomentowanie wypowiedzi Hołowni i zapytany, czy będzie planował z nim kolejne spotkania. - Jeżeli chodzi o pana marszałka Hołownię, to nie ukrywam, że miałem do niego krytyczny stosunek. Te dwie rozmowy nieco go zmieniły. A to, że w tej chwili mówi prawdę i przeciwstawił się tym naciskom, to mogę powiedzieć, że ta zmiana jest jeszcze dużo dalej idąca - ocenił.

Zwrócił jednak uwagę, że "to jest w dalszym ciągu człowiek tamtej strony". - To jest zmiana mojego nastawienia, ale nie taka, która by oznaczała, że ja go zaczynam uważać za człowieka, który stoi po tej naszej - w moim przekonaniu dobrej, patriotycznej - stronie. Tego nie mogę o nim powiedzieć - podkreślił.

Kaczyński mówił również o kwestii dalszego pełnienia przez Hołownię stanowiska marszałka Sejmu. Zdaniem lidera PiS "w tej sytuacji, w której wypełnił swoje zasadnicze obowiązki, to tym marszałkiem powinien nadal być". - Ale to jest kwestia koalicji, a nie moja - dodał. Według umowy koalicyjnej funkcję marszałka ma po Hołowni przejąć Włodzimierz Czarzasty.

