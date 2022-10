Prezes PiS: trzeba się zastanowić nad mechanizmami, które w momentach kryzysowych pozwolą na konsolidację władzy

Odmowa uczestnictwa przez samorządy w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. To bardzo martwi i każe się zastanowić nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały w jakichś momentach kryzysowych na pewnego rodzaju konsolidację władzy, by te zagrożenia odpierać - powiedział w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jednocześnie podkreślił, że "nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu".

W środę podczas spotkania z działaczami i sympatykami w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński poruszył kwestię samorządów, których część, jak mówił, działa tak, "jakby była poza państwem lub nawet przeciw państwu".

- To jest dzisiaj zjawisko, które, można powiedzieć, zostało niezwykle mocno wyeksponowane, można powiedzieć, że ujawniło się w całej swojej okazałości, jeśli chodzi o część samorządów, jeśli chodzi o sprawę węgla, która dzisiaj jest istotna ze względu na zbliżającą się zimę i ze względu na kryzys - powiedział Kaczyński. Ocenił, że "opozycja doszła do wniosku, że może zima będzie tym momentem decydującym". - Używając najprostszego języka, że my się na zimie wywrócimy. Otóż nie wywrócimy się na zimie - oświadczył prezes PiS.

- Oczywiście, odmowa uczestnictwa w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. Może się zdarzyć, że ktoś gdzieś będzie miał właśnie przez to problem z kupieniem węgla. W skali krajowej to będą incydenty, ale wiadomo, że przy pomocy życzliwych telewizji można wszystko pokazać zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości - dodał Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Radomiu PAP/Piotr Polak

Kaczyński: trzeba się zastanowić nad mechanizmami, które będą pozwalały na konsolidację władzy

- To bardzo martwi i każe się zastanowić, nie nad samym samorządem, on jest oczywistą częścią państwa demokratycznego i nikomu rozsądnemu nie może przyjść do głowy, żeby podważać istnienie samorządu, tylko nad różnego rodzaju mechanizmami, które będą pozwalały w jakichś momentach kryzysowych na pewnego rodzaju konsolidację władzy, by te zagrożenia odpierać - stwierdził.

Jak ocenił, jest to coraz ważniejsza kwestia w czasach, w których państwo stoi w obliczu kolejnych zagrożeń. - Z jednej strony mamy wojnę, a z drugiej kryzys ekonomiczny o skali międzynarodowej, który musi, i nie ma na to żadnej rady, jakoś dotrzeć i do Polski - mówił polityk.

Dodał, że to, czy Polska poradzi sobie w warunkach kryzysu zależy także od władz lokalnych. - Prezydent dwustutysięcznego miasta powinien pamiętać o tym w szczególności. Korzystam z okazji, że by mu o tym przypomnieć, żeby przypomnieć panu Witkowskiemu, że jego zadaniem nie jest wykonywanie zadań partyjnych, a z wykonywanie zadań państwowych odnoszących się do interesu obywateli - zwrócił się do prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, wspieranego przez KO oraz Lewicę.

Jak mówił, wspieranie swojej partii to jedna sprawa, a odpowiedzialność za obywateli i państwo - druga. - To jest coś, czego w żadnym przypadku nie można uchylić - stwierdził Kaczyński

Autor:pp/kg

Źródło: PAP