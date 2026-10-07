Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezes PiS złożył kasację. Chodzi o słowa Radosława Sikorskiego w sprawie katastrofy smoleńskiej

|
Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński
Sikorski: Kaczyński ma za co przepraszać, ale tego nie robi (wypowiedź z 2021 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: S. Ch. Gollnow/dpa/PAP, P. Polak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Otrzymałem z Sądu Apelacyjnego informację o tym, że Jarosław Kaczyński złożył skargę kasacyjną - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski. Chodzi o sprawę pozwu prezesa PiS przeciwko Sikorskiemu za słowa o katastrofie smoleńskiej. Jest też komentarz Kaczyńskiego.

Pozew złożył Jarosław Kaczyński w styczniu 2021 roku. Dotyczył on naruszenia przez Sikorskiego kultu pamięci po zmarłym Lechu Kaczyńskim. Sikorski, w odpowiedzi na próbę nadania jednej z warszawskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego, na platformie Twitter opublikował wpis, w którym twierdził, że Lech Kaczyński "walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

Sikorski: Kaczyński złożył skargę kasacyjną

W marcu bieżącego roku Sąd Apelacyjny zmienił wcześniejszy wyrok i oddalił pozew prezesa PiS. W środę na portalu X Sikorski poinformował, że Kaczyński złożył kasację "od prawomocnego wyroku potwierdzającego, że miałem 'subiektywne i obiektywne' powody, aby stwierdzić, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

"Przypominam, że jest to sprawa, w której Kaczyński złożył w sądzie jako dowód raport Komisji Millera, który potwierdził zaistnienie wypadku i wykluczył zamach. Na potrzeby polityki są urojenia o zamachu, a na potrzeby odszkodowania i pozwu, jest wypadek. Dziw, że ktokolwiek jeszcze wierzy tym krętaczom" - dodał.

Biuro prasowe Sądu Apelacyjnego w Warszawie potwierdziło, że skarga kasacyjna Kaczyńskiego od marcowego wyroku SA wpłynęła do tego sądu.

Kaczyński: nasze dowody były bardzo twarde

Kaczyński odniósł się do tematu podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS. - Myśmy w sprawach, gdzie oskarżono mojego świętej pamięci brata o to, że on był jakoś współwinny katastrofie, wytaczali procesy i za każdym razem w pierwszej instancji żeśmy je wygrywali, dlatego że nasze dowody były bardzo twarde - skomentował.

Prezes PiS odniósł się również do tzw. raportu Millera. - Nawet w tym raporcie jest wyraźnie stwierdzone, że nie było tam żadnej roli prezydenta - mówił. Ocenił także, że sam raport jest "skandaliczny", ale akurat w tej kwestii "mówił prawdę".

Proces prezesa PiS przeciwko Sikorskiemu

Sąd Okręgowy I instancji w Warszawie w marcu 2023 roku uwzględnił powództwo oraz zobowiązał Sikorskiego do publikacji przeprosin: "Przepraszam Pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 14 stycznia 2021 roku na portalu Twitter, naruszyłem jego dobra osobiste, w postaci kultu pamięci osoby zmarłej, stwierdzając, iż Prezydent Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Radosław Sikorski".

Apelacja Sikorskiego od wyroku została rozpatrzona przez warszawski Sąd Apelacyjny w marcu bieżącego roku. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i oddalił pozew prezesa PiS, stwierdzając, że wypowiedź Sikorskiego o Lechu Kaczyńskim nie miała charakteru bezprawnego. Jak przekazała reprezentująca Sikorskiego mec. Elżbieta Kosińska-Kozak: "miał prawo wyrazić swoją opinię, swoją krytykę", która była "uzasadniona faktami".

Kosińska-Kozak dodała, że sąd odniósł się zarówno do subiektywnych doświadczeń Sikorskiego, w domyśle chodziło o wspólny lot obu polityków do Gruzji w 2008 roku oraz kwestie obiektywne. Mecenas zwróciła też uwagę na raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (tzw. komisji Millera).

Mówiła, że choć nie został bezpośrednio przywołany przez sąd w ustnych motywach uzasadnienia, znajdował się w aktach sprawy. Pełnomocniczka poinformowała, iż w ocenie sądu apelacyjnego Sikorski używając stwierdzenia "przyczynił się" miał na myśli odpowiedzialność polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a nie sprawstwo katastrofy smoleńskiej.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiJarosław KaczyńskiKatastrofa smoleńskaPiSSąd Apelacyjny
Czytaj także:
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?"
BIZNES
Policja w szkole w Ostrołęce
Zaatakował nożem w szkole. 19-latek opuścił już szpital, pirotechnicy sprawdzą jego plecak
Ostrołęka
Christa Pike
"Pamięta pewne rzeczy". Nowe informacje po nieudanej egzekucji Christy Pike
Świat
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Wiatr ciskał łodziami i drzewami. Wystąpiła też powódź
METEO
Zlikwidowano laboratorium narkotykowe
Nielegalna fabryka narkotyków zlikwidowana. Cztery osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
Wejście do Trump International Golf Club – prywatnego klubu golfowego należącego do prezydenta Donalda Trumpa. Obiekt znajduje się w West Palm Beach na Florydzie (USA)
To będzie "prezent" od Trumpa dla przyszłych prezydentów
Świat
Byki zaatakowały dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowały go byki, mężczyzna nie żyje
WARSZAWA
Wyrok za serię pożarów na wrocławskim osiedlu
Radczyni prawna skazana za podpalenia wiat śmietnikowych
Wrocław
Pilne
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały loty. Ruch wznowiono
Lublin
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz stanął przed sądem, grozi mu dożywocie
WARSZAWA
Otyłość u dzieci
Analogi GLP-1 u dzieci z otyłością. Ekspertka: skuteczne leczenie wymaga czegoś więcej
Zdrowie
Władysław Teofil Bartoszewski
Władysław Teofil Bartoszewski zrzekł się immunitetu
Polska
imageTitle
Kolejna zła wiadomość dla Polaków. Szwedzi się cieszą
EUROSPORT
portfel pieniądze
Tak zmienią się raty kredytów. "Zła informacja dla osób, które już spłacają"
BIZNES
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
BIZNES
Karetki pogotowia (ilustracyjne)
Wybuchła beczka z piwem. Dwóch kelnerów rannych
Olsztyn
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
METEO
Trzech rowerzystów poszkodowanych po zderzeniu z autem
Trzech rowerzystów rannych po zderzeniu z autem. Nagranie
Wrocław
imageTitle
Mistrzyni świata poza zasięgiem. Włodarczyk blisko podium
EUROSPORT
45 min
pc
Jak przygotować Polaków na kryzys i wojnę? Eksperci wskazują, od czego zacząć
Debata TVN24+
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Składał nastolatkom propozycje. Usłyszał poważne zarzuty
WARSZAWA
Samochód był zatopiony na głębokości około pięciu metrów
Wędkarze tracili tam przynęty. Sądzili, że zaczepiali się o konary
Białystok
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
BIZNES
Groził byłej partnerce i jej córce
Nękał byłą partnerkę i włamał się na jej konto bankowe
Wrocław
Szpital Południowy w Warszawie
Lekarz Dawid K. z zarzutem oszustwa, nie przyznał się
WARSZAWA
Ostrołęka
"Córka ma wielką traumę". Relacje po ataku w szkole
Ostrołęka
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
Dżuma groźna, ale nie w Europie? Eksperci uspokajają
Zdrowie
Donald Trump
Zniszczenie Los Angeles i "niewielka cena". Fala krytyki po słowach Trumpa
Świat
Gruzja. Areszt za posiadanie i próbę sprzedaży uranu
Próbował sprzedać uran za 700 tysięcy dolarów. Został aresztowany
Świat
Tankowanie na stacji paliw
"Ropa jest tańsza". Dlaczego paliwa też nie mogą być
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica