Prezes PAN: po raz pierwszy od co najmniej ośmiu lat konstytucyjny minister wziął udział w Prezydium PAN

We wtorek doszło do spotkania ministra nauki Dariusza Wieczorka z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk, dyskutowano między innymi na temat reformy PAN i finansowania jej instytutów. Prezes PAN Marek Konarzewski podkreślił, że "to pierwsze od co najmniej ośmiu lat spotkanie konstytucyjnego ministra z tym gremium".

We wtorek minister nauki Dariusz Wieczorek wziął udział w Prezydium PAN w siedzibie Akademii w Warszawie. Prezes PAN Marek Konarzewski podkreślił, że "to pierwsze od co najmniej ośmiu lat spotkanie konstytucyjnego ministra z tym gremium". - Jest to dla nas duże wydarzenie - ocenił Konarzewski.

Minister odniósł się do ustawy o PAN, potwierdził, że ustawa "będzie bardzo szybko procedowana" i wyraził nadzieję, że w tym roku się skonkluduje. To jest dla nas znakomita wiadomość, bo nowa ustawa jest absolutnym kluczem do reformy PAN i wyglądamy tej reformy od wielu, wielu lat - dodał.

Na pytanie, czy prace mogą zacząć się już w lutym, powiedział: - nie wiem, czy to się wydarzy w przyszłym miesiącu, ale bardzo bym sobie tego życzył. Potwierdził natomiast, że w ministerstwie nauki odpowiednie zespoły przyglądają się ustawie, by wydać swoje rekomendacje w poszczególnych kwestiach.

Minister nauki Dariusz Wieczorek wziął udział w Prezydium PAN Platforma X/MNiSW_GOV__PL

Dyskusja na temat reformy PAN i finansowania jej instytutów

Projekt nowej ustawy o PAN, który powstał w Akademii, trafił do ministra edukacji i nauki 30 marca 2023 roku. Nad alternatywną ustawą o PAN pracował też zespół ministra Przemysława Czarnka. Do tej pory jednak nie powstał ostateczny projektu takiej ustawy.

Podczas rozmowy z ministrem Wieczorkiem, prezes Konarzewski poruszył także sprawę finansowania instytutów PAN. - Pan minister potwierdził 180 milionów złotych, które będą przekazane instytutom PAN i potwierdził, że zrobi wszystko, żeby to było stałe podwyższenie subwencji, a nie tylko jednorazowe - przekazał Konarzewski. Dodał, że rozmawiał z szefem resortu nauki o liście punktowanych czasopism naukowych.

- Przypomniałem stanowisko Prezydium PAN, w którym zaznaczyliśmy, że naszym zdaniem najlepszy byłby powrót do listy czasopism z 2021 roku i że decyzja pana ministra, który przywraca listę czasopism z 2023 roku jest naszym zdaniem nie w pełni satysfakcjonująca - relacjonował prezes PAN.

Jak dodał, szef MNiSW zadeklarował, że jest otwarty na dalsze modyfikacje, ale będzie chciał przekierować całą dyskusję do Komisji Ewaluacji Nauki, bo "nie chce ręcznie sterować listą czasopism". - Prezydium było z takiej deklaracji zadowolone - zapewnił Konarzewski.

Ujawnił przy tym, że rozmawiano także o finansowaniu Narodowego Centrum Nauki (NCN). - Przypomnieliśmy panu ministrowi o naszym ostatnim stanowisku PAN i PAU (Polska Akademia Umiejętności - red.), w którym zaznaczyliśmy, że całemu środowisku zależy na tym, żeby zwiększyć finansowanie NCN do tego poziomu, który by umożliwił uzyskiwanie procentowego sukcesu na poziomie 25 procent, żeby jedna czwarta wniosków była finansowana. Ale nie padła żadna kwota z jego strony. Domyślamy się, że to nie jest tylko jego decyzja, ale chodzi o dostanie dodatkowych pieniędzy z Ministerstwa Finansów - podsumował Konarzewski.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/kab

Źródło: PAP