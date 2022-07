Marian Banaś o wykonaniu budżetu państwa w 2021 roku

czytaj dalej

Jedna piąta kredytów została udzielona w okresie szczególnie niskich stóp procentowych - powiedział w czwartek w Sejmie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Przekonywał, że banki wymagały od kredytobiorców "buforów dochodowych", zabezpieczających ich zdolność do spłacania rat nawet przy wyższych stopach procentowych. Szef banku centralnego stwierdził także, że wakacje kredytowe powinny być adresowane do kredytobiorców, którzy faktycznie potrzebują wsparcia, a nie do wszystkich, tak jak to nastąpiło.