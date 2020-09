Prezes NIK Marian Banaś wygasił wojnę z PiS? "Pakt o nieagresji" i powrót wiceprezesa

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przywrócił w poniedziałek kompetencje swojemu zastępcy Tadeuszowi Dziubie, choć niespełna dwa miesiące temu zawiesił go w obowiązkach i złożył przeciwko niemu doniesienie do prokuratury. Również w poniedziałek nominacje od szefowej Kancelarii Sejmu odebrali zgłoszeni przez prezesa Banasia nowi członkowie kolegium NIK - ustalili dziennikarze tvn24.pl. W samej izbie zostało to odebrane jako zawarcie "paktu o nieagresji" z rządzącą większością parlamentarną.

Transakcja wiązana

- To czysta transakcja. Nie było wyjścia. Izba nie jest zawieszona w próżni. Kolegium dotąd nie mogło sprawnie działać, bo wystarczyło, by jedna osoba zachorowała i nie było kworum. Teraz Banaś na w kolegium większość i ma możliwość działania - tłumaczy współpracownik prezesa NIK-u. W izbie mówi się o zawarciu "paktu o nieagresji" między prezesem Banasiem a politykami PiS.

Wniosek o odwołanie

Oprócz zawiadomienia do prokuratury Marian Banaś zdecydował wówczas o odebraniu wszelkich kompetencji wiceprezesowi Dziubie. Teraz zostały one zwrócone.

Hotel z pokojami na godziny

"Superwizjer" TVN w wyemitowanym we wrześniu zeszłego roku reportażu ujawnił, że w kamienicy na krakowskim Podgórzu należącej do Mariana Banasia, działał hotel z pokojami na godziny. Bertold Kittel, reporter "Superwizjera" spotkał tam przestępcę skazanego prawomocnym wyrokiem. Mężczyzna twierdził, że zna Mariana Banasia. Zadzwonił do niego i zwracał się na "ty". Sam Banaś przyznał po emisji reportażu, że wynajął kamienicę synowi tego mężczyzny, ale zaprzeczał, by to był jego bliski znajomy.