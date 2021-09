Marian Banaś w Sejmie. Sprawozdanie z działalności NIK w 2020 roku

- Do organów ścigania złożyliśmy 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, przesłaliśmy też zawiadomienia do Rzeczników Dyscypliny Finansów Publicznych - wyliczał prezes NIK.

- Wymiernym efektem naszej pracy są finansowe rezultaty kontroli. Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa to ponad 345 milionów złotych - przekazał.

Jak dodał, "kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa to ponad 136 milionów złotych, a korzyści finansowe - prawie 12 milionów złotych". - Tylko w minionym roku wpłynęło do izby 5577 skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli - powiedział. Tłumaczył, że "wnioskodawcami były w głównej mierze osoby prywatne, ale także posłowie, senatorowie, radni oraz organizacje społeczne i związkowe".

- Po ich analizie aż 209 spraw zbadano i zaplanowano do wykorzystania w ramach kontroli - poinformował.

Banaś: NIK z niepokojem obserwuje dalszą dewaluację znaczenia budżetu pańtwa

Mówił też o "znaczącej nierównowadze finansowej państwa w 2020 roku, która spowodowana była między innymi planowaniem i dokonywaniem dużych operacji finansowych prowadzacych do wzrostu długu publicznego z pominięciem budżetu państwa".

Banaś o "niezależnej, profesjonalnej kontrola zadań publicznych"

Banaś mówił również o tym, że Izba to także uznany i ceniony partner międzynarodowy, a NIK jest wybierana do międzynarodowych zespołów przeprowadzających przeglądy partnerskie oraz z sukcesem startuje w konkursach na audytora zewnętrznego.

- Od ponad roku przygotowujemy się do procesu digitalizacji. Projektowany system analityczny i raportowy będzie wspierał pracę kontrolerów - poinformował. Mają być też uruchomione pomiary efektywności procesów kontrolnych.

Na koniec wystąpienia Banaś przypomniał, że wszystkie komisje sejmowe, które rozpatrzyły sprawozdanie, pozytywnie oceniły działalność NIK. - Pragnę jednak zawrócić uwagę, że od 2016 roku Sejm bez podania merytorycznych argumentów nie przyjmuje sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacja taka jest niezrozumiała i daje podstawy sądzić, że decyzje te nie są motywowane merytorycznie - wskazał. - W imieniu własnym, pracowników wyrażam przekonanie, że działania NIK dobrze przyczyniają się do ulepszania i funkcjonowania państwa i jego organów - podkreślił, dodając, że oceniając to sprawozdanie, ocenia się ciężką i odpowiedzialną pracę kontrolerów izby.

Wojciech Szarama (PiS) przedstawił stanowisko Komisji do spraw Kontroli Państwowej, która zarekomendowała Sejmowi odrzucenie sprawozdania. - Komisje sejmowe oceniły przeprowadzone przez NIK kontrole wysoko, ale to jest ocena tylko i wyłącznie kontroli konkretnego dokumentu z wyrywkowej części działalności NIK. Komisja do spraw Kontroli Państwowej, oprócz wyników kontroli, również zajęła się sprawami organizacyjnymi, które napawają nas niepokojem - dodał.