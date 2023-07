Prezes NIK o sprawie rakiety pod Bydgoszczą: będzie zawiadomienie do prokuratury

Mamy sytuację skandaliczną, dlatego że wobec kontrolerów było prowadzone postępowanie sprawdzające (dotyczące) dopuszczenia do certyfikatów tajemnic państwowych - mówił w "Jeden na jeden" o kontroli NIK w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą Marian Banaś. Jak zapowiedział, zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury.

- Niestety, tutaj mamy sytuację skandaliczną, dlatego że wobec kontrolerów, którzy prowadzili kontrolę było prowadzone postępowanie sprawdzające dopuszczenia do certyfikatów tajemnic państwowych, które to postępowanie prowadzi ABW. Zostali wezwani i później zostali zapytani o szczegóły dotyczące tej kontroli - powiedział. - To jest rzecz niedopuszczalna, skandaliczna i w tej sprawie złożymy zawiadomienie do prokuratury - powiadomił.