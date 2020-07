Marian Banaś kieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie swojego zastępcy

Onet poinformował we wtorek, że Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, napisał w połowie czerwca list do wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby - członka Prawa i Sprawiedliwości w latach 2011-2019 i szefa tamtejszych władz okręgowych.

Skwarka zarzucił mu, że próbuje manipulować wynikami kontroli dotyczącej działalności europosłanki PiS Beaty Kempy, jako ministra do spraw pomocy humanitarnej w latach 2017-2019 . Onet przypomniał, że "od początku wokół działalności Beaty Kempy pojawiały się kontrowersje". "W pierwszą wyprawę do Jordanii poleciała rządowym samolotem, co kosztowało ok. 300 tys zł. Potem była zaangażowana w operację kompletowania tornistrów dla dzieci z syryjskiego Aleppo, z których część prawdopodobnie nigdy nie dotarła na miejsce" - napisali dziennikarze.

Prezes NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie swojego zastępcy

Na działania Dziuby zareagował szef Izby, Marian Banaś. Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że Banaś "skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 231 Kk przez wiceprezesa Tadeusza Dziubę". Dodano, że prezes NIK wystąpił do Marszałek Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie. Artykuł 231 Kodeksu karnego mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Posłowie pytają o niezależność kontrolerów

Do sprawy kontroli odniósł się także wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej, Piotr Zgorzelski. - Moim zdaniem PiS zrobi wszystko, aby nie dopuścić do ujawnienia wszystkich materiałów, które mogłyby pogrążyć, czy to ministra Skarbu, czy to kogoś innego - mówił. - Jeżeli faktycznie się ona (kontrola) rozpocznie, to będzie także test na to, czy pan Marian Banaś jest prawdziwym prezesem NIK-u, czy nadal jest na linkach PiS-u - dodał.