O chlebie baltonowskim na posiedzeniu RPP? Tyrowicz: miewam przesyt żartobliwych aspektów

Na ubiegłotygodniowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński, mówiąc między innymi o inflacji i rosnących cenach żywności, poświęcił kilka zdań tematowi pieczywa, które jada. Mówił, że preferuje "skromny chleb baltonowski". - Jest bardzo dobry, to normalny chleb. Nie ma tam rodzynek, orzechów, ale to jest chleb. To nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb. To jest normalny zwykły chleb, dobry - mówił.