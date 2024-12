Prezes młodzieżówki Konfederacji chce kary śmierci za aborcję. Mówił o tym w Sejmie

Na konferencji głos zabrał też Erwin Trynkus, prezes Korony Młodych. - Powiedzmy to sobie jasno, ani kroku wstecz w obronie życia, ponieważ bez ochrony życia od momentu poczęcia nie ma cywilizacji. Nie ma żadnej nawet udawanej cywilizacji. Mówmy to wprost również, że (aborcja - red.) to jest morderstwo, a mordercy nienarodzonych dzieci muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. A słuszną karą za zabicie drugiego człowieka jest kara śmierci - powiedział.