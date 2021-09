Prezes Manowska wzywa władze do podjęcia działań w sprawie sądownictwa

Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego, zaapelowała do władz w sprawie sądownictwa. - Chciałabym ponownie wezwać władze publiczne, które dysponują inicjatywą ustawodawczą, do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych. Są one konieczne w celu normalizacji sytuacji i likwidacji tego wielkiego konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości - powiedziała.