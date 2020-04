Maciej Nawacki usłyszał zarzut dyscyplinarny. Chodzi o podarcie projektów uchwał sędziów

Zarzut wobec Macieja Nawackiego

Rzecznik Schab odniósł się także do decyzji zastępcy rzecznika głównego Przemysława Radzika, który zwrócił się do białostockiego sądu o przekazanie akt sprawy. - Postępowanie to nie zostało przejęte przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych pana Przemysła Radzika. Zwróciliśmy się, w związku z faktem, że zarzut przewinienia dyscyplinarnego dotyczy sędziego będącego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z uprzejmą prośbą o umożliwienie zapoznania się z aktami tej sprawy - powiedział Schab.

Postępowania wyjaśniające w toku

Maciej Nawacki podarł projekty uchwał sędziów

Nawacki jest prezesem sądu, w którym na stale orzeka sędzia Paweł Juszczyszyn, który zwrócił się w listopadzie do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z działaniami sędziego Juszczyszyna, Nawacki w listopadzie zawiesił go na miesiąc w orzekaniu. Sędzia wrócił do orzekania na początku stycznia, ale 4 lutego nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o ponownym zawieszeniu Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent.