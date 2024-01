Prezes i wiceprezes sądu w Poznaniu odwołani po wniosku Bodnara. Decyzja w sprawie Radzika ma być jeszcze dziś

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pozytywnie zaopiniowało wniosek szefa resortu sprawiedliwości Adam Bodnara w sprawie odwołania prezesa tego sądu Mateusza Bartoszka oraz wiceprezes Sylwii Dembskiej - poinformował wykonujący funkcję prezesa sądu Przemysław Grajzer. Decyzja w sprawie drugiego wiceprezesa, Przemysława Radzika, ma zapaść we wtorkowe popołudnie.

W związku z wszczęciem sprawy w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa oraz wiceprezesów sądu, minister powołał sędziego Przemysława Grajzera do wykonywania funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako najstarszego służbą sędziego pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym.

Kolegium pozytywnie o odwołaniu sędziów Bartoszka i Dembskiej

We wtorek sędzia Grajzer w rozmowie z PAP, "Gazetą Wyborczą" i Radiem Poznań poinformował, że kolegium pozytywnie zaopiniowało wnioski dotyczące prezesa Bartoszka i wiceprezes Dembskiej.

Jak zaznaczył, natychmiast po otrzymaniu informacji i dokumentów z resortu sprawiedliwości, w poniedziałek na godz. 17.15, zwołał kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, składające się z prezesów sądów okręgowych wchodzących w skład apelacji - czyli w tym przypadku z prezesów sądów okręgowych w Poznaniu, Koninie i w Zielonej Górze.

- Prezesi tych sądów w dniu wczorajszym stawili się, kolegium się odbyło. Punkty obrad kolegium były trzy, to jest zaopiniowanie wniosku pana ministra sprawiedliwości o odwołanie prezesa i wiceprezesów. Jeden z punktów, w stosunku do sędziego Przemysława Radzika nie odbył się, bowiem nie udało nam się zawiadomić pana sędziego. Nie odbierał telefonów, nie odpowiedział na wysłany e-mail – wyjaśniał sędzia.

Dlatego - wskazywał - w poniedziałek odbyły się jedynie głosowania i obrady kolegium co do wniosków dotyczących prezesa Bartoszka i wiceprezes Dembskiej.

Jak rozłożyły się głosy

- Wszystkim zainteresowanym doręczyłem odpis wniosku pana ministra. Wnioski otrzymali też członkowie kolegium. Na wniosek sędziego Daniela Jurkiewicza, prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, głosowanie było tajne. Przepis Ustawy o ustroju sądów powszechnych mówi, że jeżeli jeden z członków kolegium zażąda tajności głosowania, to ono odbywa się tajnie – tłumaczył sędzia.

Dodał, że skład kolegium jest jednak parzysty – w jego skład wchodzą cztery osoby. Sędzia Grajzer wskazał, że zgodnie z przepisami, kiedy głosy rozkładają się po równo, decydujący jest głos przewodniczącego kolegium.

- Dlatego mogę powiedzieć, że ja oświadczyłem do protokołu - uczyniłem to przed głosowaniem - że rezygnuję z prawa tajności i ujawniłem swój głos właśnie na wypadek gdyby wynik głosowania był nierozstrzygnięty. Tak też się stało. Wynik głosowania w obu przypadkach był dwa do dwóch. Zgodnie ze stosownym przepisem Ustawy o ustroju sądów powszechnych, zadecydował głos przewodniczącego, że kolegium Sądu Apelacyjnego wnioski pana ministra sprawiedliwości zaopiniowało pozytywnie – zaznaczył sędzia Grajzer.

Decyzja w sprawie Radzika ma zapaść jeszcze w wtorek

Pełniący funkcję prezesa sądu Przemysław Grajzer dodał, że jeszcze we wtorek po południu odbędzie się kolejne kolegium Sądu Apelacyjnego, na którym jeden z punktów dotyczyć ma zaopiniowania wniosku ministra sprawiedliwości, co do odwołania z funkcji wiceprezesa sądu sędziego Przemysława Radzika.

Zaznaczył, że nadal trwają próby zawiadomienia sędziego Radzika o wtorkowym kolegium. - On w dalszym ciągu nie odbiera telefonów – mówił.

O decyzji kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako pierwsza poinformowała w poniedziałek w nocy "Gazeta Wyborcza".

Radzik jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych

Sędzia Przemysław Radzik w latach 1999-2005 był prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 roku został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Orzekał tam do 2018 roku.

W 2018 roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Od stycznia 2019 roku Radzik orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony. Pod koniec 2020 roku objął w tym sądzie funkcję wiceprezesa do spraw karnych. Później trafił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od lipca 2022 był jego wiceprezesem.

Część środowiska sędziowskiego i nowy obóz rządzący podkreślali, że Radzik jako rzecznik dyscyplinarny ścigał sędziów niewygodny dla władzy PiS.

We wniosku w sprawie jego odwołania z funkcji w Sądzie Apelacyjnym, napisano, że "wniosek Bodnara został uzasadniony faktem, że pełnienie przez niego funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości". Szereg jego działań określono jako "nadużycie władzy".

