"Nie możemy wydać więcej szczepionek niż mamy". Prezes Agencji Rezerw Materiałowych o kolejnych dostawach

Do Polski dotrą kolejne partie szczepionek przeciwko koronawirusowi. W poniedziałek zostanie dostarczonych 380 tysięcy szczepionek Pfizera, a pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny - przekazał w niedzielę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Według Michała Kuczmierowskiego, w najbliższym tygodniu Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) rozdysponuje 420 tysięcy szczepionek do 6071 punktów szczepień. - W poniedziałek rano dotrze dostawa około 380 tysięcy szczepionek Pfizera, które od razu trafią do dystrybucji. Dodatkowo dystrybuowane będą szczepionki Moderny, które już są w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. Planujemy dostawę szczepionek na drugie oraz pierwsze dawki. Pod koniec tygodnia do Polski spodziewamy się jeszcze dostawy 150 tysięcy szczepionek firmy Moderna - poinformował prezes ARM.