Press Club Polska: wypowiedź Kaczyńskiego głęboko obraźliwa, świadectwo arogancji władzy

Na konferencji prasowej w Kopczanach reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski, mimo wyłączenia mu mikrofonu, zadał pytanie Kaczyńskiemu o to, czy po odnalezieniu szczątków rakiety pod Bydgoszczą dopiero po czterech miesiącach nadal ma on zaufanie do ministra Błaszczaka. Zapytał także, czy sam szef MON ma zaufanie do dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego.