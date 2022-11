Premiera "Listów do M. 5". Aleksandra Popławska: każdy znajdzie tam historię, w której będzie mógł się przejrzeć

Do kin trafiła piąta część popularnej serii "Listy do M.". Na ekranach zobaczyć można dobrze znanych bohaterów, ale pojawiły się i nowe twarze. O filmie opowiadała w sobotę na antenie TVN24 Aleksandra Popławska, wcielająca się w dziennikarkę Annę. - Każdy znajdzie tam historię, w której będzie mógł się przejrzeć - zachęcała aktorka.

W najnowszej odsłonie wigilijnej opowieści w reżyserii Łukasza Jaworskiego Szczepan i Karina uwikłali się w bitwę o spadek, co wystawiło na próbę rodzinne relacje. Bohaterowie na własnej skórze sprawdzają, czy to prawda, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Postać odgrywana przez Tomasza Karolaka stanęła na drodze - niekoniecznie świętego - Mikołaja, co doprowadziło do medialnej sensacji.