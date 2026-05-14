Polska

Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna". Autorami dziennikarze tvn24.pl

Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna". Autorami dziennikarze TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Sami nie wierzyliśmy, że to mogą być tak dwie różne osoby - powiedziała o kandydacie PiS na premiera Przemysławie Czarnku dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, która wraz z Piotrem Szostakiem, również dziennikarzem tvn24.pl, napisała biografię byłego ministra edukacji. Z książki można dowiedzieć się między innymi o przeszłości polityka i tym, jak jest postrzegany przez innych.

Książka "Czarnek. Biografia nieedukacyjna" ukazała się w księgarniach 6 maja. Opowiada polityczną drogę byłego ministra edukacji, a obecnie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Autorzy, dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka i Piotr Szostak, analizują w niej, jak Czarnek zdobywał władzę, wykorzystując ideologię, lokalne układy oraz instytucje państwowe. Pomysł na książkę miał się zrodzić na wiele miesięcy przed tym, jak został ogłoszony kandydatem na premiera.

- Interesowało nas, czy będzie nową twarzą prawicy i wtedy teza, że będzie tak ważny wydawała się nawet naszym redaktorom radykalna - powiedziała Suchecka. - Więc można powiedzieć, że mieliśmy nosa, a moment nadarzył się sam - dodała.

Justyna Suchecka, Piotr Szostak

"Dwa oblicza" Czarnka

- Myślę, że dużym zaskoczeniem dla nas i dla czytelników będzie to, jak ciepło wypowiadają się o Czarnku ludzie, którzy powinni go krytykować. Mamy dwa oblicza. Publiczne: bardzo radykalne, ostre, i półprywatne od współpracowników: przedstawiające go jako miłego, wspierającego człowieka - przekazała współautorka książki.

- To było bardzo zaskakujące. Sami nie wierzyliśmy, że to mogą być tak dwie różne osoby - podkreśliła.

Szostak przyznał, że chciał przeprowadzić rozmowę z Czarnkiem, żeby "usiadł i poodbijał tę piłeczkę", ale "oczywiście odmówił". - Później nagrał o tym rolkę i na tym się skończyło, ale może też jest tak, że Przemysław Czarnek tej głębi wcale nie ma - zauważył.

