Zgromadzenie Izby Cywilnej SN. Bez "starych" sędziów

W Sądzie Najwyższym odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej. Prowadził je wyznaczony w postanowieniu przez prezydenta sędzia Krzysztof Wesołowski - informował reporter TVN24 Sebastian Napieraj. W posiedzeniu nie uczestniczyli natomiast tak zwany starzy sędziowie Izby. Wcześniej rzecznik SN Aleksander Stępkowski przekonywał, że kontrasygnowanie postanowienia prezydenta - choć premier informował w poniedziałek, że unieważnił decyzję o swoim podpisie - "jest w pełni skuteczne".

Szef rządu Donald Tusk przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że "w oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjął decyzję o uchyleniu kontrasygnaty". Chodzi o krytykowaną między innymi przez część środowisk prawniczych kontrasygnatę premiera pod postanowieniem prezydenta Andrzej Dudy, na mocy którego sędzia Krzysztof Wesołowski, powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 roku (do SN wyłoniony przez KRS w procedurze zmienionej w czasach rządów PiS) - został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN. Pod koniec sierpnia premier Tusk stwierdził, że kontrasygnata pod tym aktem była błędem.

Jeszcze przed ogłoszeniem w poniedziałek decyzji premiera, dwóch sędziów Izby Cywilnej SN zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie tę kontrasygnatę Tuska.

Rzecznik SN: kontrasygnowane postanowienie prezydenta wywarło skutki

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski zapowiedział we wtorek dziennikarzom, że tego dnia odbędzie się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN, na którym mają być wyłonieni kandydaci na prezesa, którzy zostaną potem przedstawieni prezydentowi. Zostało ono zaplanowane na godzinę 13.

- Prowadzić będzie je osoba wyznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli sędzia Krzysztof Wesołowski - przekazał Stępkowski.

Na uwagę, że premier dokonał, jak twierdzi, cofnięcia kontrasygnaty, odparł: - "A jakby prezydent cofnął swój podpis pod desygnowaniem pana (Piotra - red.) Serafina na komisarza Unii Europejskiej, to co premier Donald Tusk by zrobił w takiej sytuacji?".

- Kontrasygnata ma to do siebie, że jest składana na postanowieniu prezydenta. To kontrasygnowane postanowienie prezydenta zostało przesłane do Sądu Najwyższego i jest w pełni skuteczne. Wywarło skutki w tym sensie, że sędzia Wesołowski został przewodniczącym zgromadzenia sędziów mającego wyłonić kandydatów na prezesa izby - powiedział rzecznik SN.

- Oczywiście pan premier może pisać różne rzeczy, może jego kancelaria wytwarzać różne dokumenty. Natomiast chciałbym przypomnieć, że artykuł 7 konstytucji mówi, że organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. I chciałbym się dowiedzieć, na podstawie jakiego przepisu prawa pan premier tego typu dokumenty wytwarza w swojej kancelarii - dodał.

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj, który jest w Sądzie Najwyższym, relacjonował przed godziną 15, że spotkanie trwa, a prowadzi je - zgodnie z zapowiedziami - sędzia Wesołowski. Jak przekazał, nie uczestniczą w nim jednak tak zwani starzy sędziowie, czyli powołani przez Krajową Radę Sądownictwa sprzed reformy tego organu przeprowadzonej przez PiS.

Około godziny 15 natomiast spotkanie już się zakończyło - przekazał reporter Jan Piotrowski, który również przyglądał się wydarzeniom w SN.

Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej zaplanowane na wtorek. Co się dziej dziś w SN? Relacja reportera TVN24 TVN24

Stępkowski o słowach Bodnara

Rzecznik SN został też zapytany o słowa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, który powiedział w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24, że "jeśli zgromadzenie izby się odbędzie bez kontrasygnaty premiera, to będzie dotknięte wadą prawną i trudno będzie mówić o tym, że nowa osoba wybrana na to stanowisko będzie legalnie wybranym prezesem Izby Cywilnej".

- Minister Bodnar od dłuższego czasu się mocno kompromituje publicznie. Jeżeli chce dalej, proszę bardzo, nie jesteśmy w stanie mu tego zabronić. Mamy wolność słowa. Jeżeli chce z niej w ten sposób korzystać, proszę - powiedział Stępkowski.

Bodnar o uchyleniu kontrasygnaty: premier miał podstawę prawną, żeby takiej decyzji dokonać TVN24

Bodnar wskazuje na "jedyny moment", kiedy premier mógł uchylić kontrasygnatę

Bodnar wskazywał w TVN24, że kluczowe dla sprawy było złożenie przez dwóch sędziów Sądu Najwyższego skargi do sądu administracyjnego. - Jeżeli te skargi dotyczą właśnie treści aktu administracyjnego, w tym przypadku kontrasygnaty, która została złożona przez pana premiera, to do czasu, do kiedy ta kontrasygnata się nie zmaterializuje - czyli nie (został - red.) uruchomiony proces wyboru prezesa Izby Cywilnej (SN - red.) - można dokonać korekty - wskazywał minister.

- I jak rozumiem, pan premier taką decyzję podjął w trybie bodajże artykułu 54 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dodał.

Dopytywany, czemu premier nie poczekał na decyzję sądu w sprawie złożonej skargi, Bodnar odpowiedział, że "ten jedyny moment, kiedy to można zrobić (uchylić kontrasygnatę - red.), to zanim ta kontrasygnata się zmaterializuje". - Ona się zmaterializuje wtedy, kiedy dojdzie do procesu wyboru prezesa izby (w Sądzie Najwyższym - red.) - dodał.

Autorka/Autor:js