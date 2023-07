Sienkiewicz: do tej pory mam wrażenie, że co pułapka, to PiS w nią wpada

Nie wygląda na to, żebyśmy się stawili na spotkanie z premierem - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych. Mateusz Morawiecki zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w sprawie migracji. - Rozumiem ten stały mechanizm zastawiania pułapek na opozycję przez PiS. Do tej pory mam wrażenie, że co pułapka, to PiS w nią wpada - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkie kluby i koła parlamentarne na czwartek na rozmowę w sprawie relokacji migrantów. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski" - napisał między innymi szef rządu na Twitterze. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreślała w wywiadzie dla "Faktów" TVN24, że "nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów".

Udział w spotkaniu zadeklarowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że przedstawi swoje propozycje dotyczące między innymi pomocy Komisji Europejskiej dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Koalicja Obywatelska, jak poinformował szef klubu Borys Budka, decyzję podejmie w czwartek. W spotkaniu nie weźmie udziału Lewica.

Sienkiewicz: odbieram to jako dowód desperacji obozu rządzącego

Poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz pytany w "Faktach po Faktach" o zaproszenie premiera powiedział, że "pan premier najpierw rozpętuje nagonkę wobec opozycji i przewodzi tej wielkie operacji medialnej PiS-u zohydzania własnych obywateli, obywateli innych krajów, szczucia, po czym, kiedy okazuje się, że Donald Tusk ujawnił szwindle i prawdę o tym, jak wygląda polityka PiS-u, nagle postanowił się przeprosić z opozycją i ją przyjąć i porozmawiać".

- Zestawienie tych dwóch rzeczy pokazuje, że, raczej ja o tym nie decyduję, to oczywiście władze partii, ale nie wygląda na to, żebyśmy się na to spotkanie stawili - dodał.

Został zapytany, czy to może być pewnego rodzaju pułapka, bo później Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński powiedzą, że gdy chcieli dyskutować o polityce migracyjnej, to opozycja nie chciała rozmawiać.

- Miejscem dyskusji o polityce rządu jest parlament. PiS zrobił wszystko, żeby parlament stracił jakiekolwiek znaczenie. Miejsce na dyskusje to jest sala plenarna parlamentu. Na herbatkę do premiera można się umówić, rozmawiając o pogodzie i kotkach, a nie o tym, co stanowi o podstawowych elementach polskiej polityki - ocenił poseł KO.

- Rozumiem ten stały mechanizm zastawiania pułapek na opozycję przez PiS. Do tej pory mam wrażenie, że co pułapka, to PiS w nią wpada - powiedział Sienkiewicz.

- Raczej odbieram to jako dowód desperacji obozu rządzącego, który albo robi 800 plus i chce zrobić z tego swoją kampanię, nagle się okazuje, że to wcale nikogo nie rusza, teraz zaczyna wielką akcję i operację pod tytułem "brońmy się przed Unią i uchodźcami, których chce narzucać". To wszystko są raczej dość rozpaczliwe ruchy, ponieważ PiS nie ma nic w magazynku - ocenił gość "Faktów po Faktach".

