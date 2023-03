Premier zapowiada "wieloletni program wspierania produkcji amunicji"

Premier wraz z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz unijnym komisarzem do spraw przemysłu i wspólnego rynku Thierrym Bretonem odwiedził w poniedziałek produkujące amunicję między innymi kalibru 155 mm do armatohaubic Krab Zakłady Metalowe Dezamet w podkarpackiej Nowej Dębie.

- Polska przystąpiła do unijnego programu wspólnego zakupu amunicji, razem z innymi krajami będziemy tę amunicję kupować głównie za pieniądze europejskie. Mamy do czynienia z tym, na co od dawna czekaliśmy. Polskie wysiłki zbrojeniowe, polskie przekazywanie uzbrojenia na Ukrainę zostało bardzo docenione w Brukseli - mówił Morawiecki.

Morawiecki: cel numer jeden to uzupełnianie zapasów amunicji

- Ten program przekazania amunicji dla Ukrainy do końca tego roku jednego miliona sztuk - to program bardzo ambitny. Ale jestem przekonany, że po bardzo szybkim podniesieniu zdolności produkcyjnych naszego przemysłu zbrojeniowego, takie ilości nie będą wcale nadambitne - powiedział.

Premier zwracał uwagę, że po tym, co obserwujemy na Ukrainie widać, że zmasowany atak artyleryjski po stronie rosyjskiej jest czasami wielokrotnie większy. Wskazał, że z różnego rodzaju broni wystrzeliwanych jest od 20 do 50 tysięcy pocisków dziennie, natomiast odpowiedź strony ukraińskiej to 2 do 5-6 tysięcy pocisków "wystrzeliwanych bardziej precyzyjnie". - I to jest przewaga broni zachodniej - podkreślił.