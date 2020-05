Czy majątek żony premiera zostanie ujawniony? "Wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami"

Wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami. Tam, gdzie one odpowiadają stanowi prawnemu, tam oczywiście wszyscy obywatele są zobowiązani do wykonywania tych obowiązków, niezależnie od tego, czy istnieje rozdzielność majątkowa czy nie - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w piątek na konferencji prasowej, czy wspólnie z żoną ujawnią swój majątek bez względu na to, że nie obowiązuje jeszcze ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych.

"Wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami"

- Zgodnie z naszym zobowiązaniem, z przyrzeczeniem, które rok temu mniej więcej złożyliśmy, przygotowaliśmy odpowiednią ustawę. Wszystko musi się odbywać zgodnie z przepisami. I tam, gdzie one odpowiadają stanowi prawnemu, tam oczywiście wszyscy obywatele są zobowiązani do wykonywania tych obowiązków, niezależnie od tego, czy istnieje rozdzielność majątkowa czy nie - odpowiedział premier. Jak dodał, "czekamy teraz na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego".

Ustawa od października w Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych od października jest w Trybunale Konstytucyjnym. Ustawę skierował tam prezydent w trybie kontroli prewencyjnej, nie weszła więc w życie. Jak tłumaczył rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, wątpliwości głowy państwa dotyczyły przede wszystkim sytuacji, w której ktoś ma wpisać do oświadczenia majątkowego informacje o majątku swych najbliższych, a tych informacji albo nie może zdobyć, albo mogą one być nieprecyzyjne.

Według przyjętych w ustawie przepisów, do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu mają być zobowiązani między innymi premier, ministrowie, posłowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych.