Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Peter Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie

|
Wywiad - Peter Magyar
Magyar w Polsce: to było moje osobiste życzenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24 przyznał, że wizyta w Polsce w roli premiera była jego "osobistym życzeniem". - Wiele mówiłem w czasie kampanii o Janie Pawle II, a hasło "nie lękajcie się" było początkiem mojej politycznej drogi - dodał.

Premier Węgier Peter Magyar w pierwszym zagranicznym wywiadzie rozmawiał z Piotrem Marciniakiem z "Faktów" TVN podczas podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z PETEREM MAGYAREM W TVN24+

- W Krakowie mówiłem do konsula generalnego i osób, które mnie przyjmowały, że bardzo chciałbym zjeść żurek, bo bardzo go lubię. Oczywiście do picia żubrówkę, ale to jeszcze trochę za wcześnie - zażartował Peter Magyar.

Premier Węgier przyznał, że to było jego "osobiste życzenie", żeby jego "pierwsza służbowa wizyta prowadziła do Polski". - W Krakowie chciałem być najpierw. Wiele mówiłem w czasie kampanii o Janie Pawle II, a hasło "nie lękajcie się" było początkiem mojej politycznej drogi - dodał.

Drugi dzień wizyty Magyara w Polsce. Co ma w planach?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drugi dzień wizyty Magyara w Polsce. Co ma w planach?

RELACJA

Zapytany o plany spotkania z Lechem Wałęsą, potwierdził, że zwrócił się o to, aby mógł odwiedzić Gdańsk. - Po pierwsze wejść na teren stoczni, po drugie spotkać pierwszego prezydenta wolnej polski - wskazał.

Peter Magyar w Polsce

We wtorek wieczorem Magyar pojechał pociągiem do Warszawy. W środę o godzinie 10 zostanie powitany przez Donalda Tuska. Następnie obaj szefowie rządów przeprowadzą rozmowę w cztery oczy, a po godzinie 11 wypowiedzą się na wspólnej konferencji prasowej.

"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego

Adam Styczek

Przewidziano też spotkanie delegacji obu krajów. Polski rząd będą reprezentować: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Peter Magyar podczas rozmowy z Piotrem Marciniakiem
Peter Magyar podczas rozmowy z Piotrem Marciniakiem
Źródło zdjęcia: TVN24

W węgierskiej delegacji znajdą się: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

Jak przekazała KPRM, rozmowy premierów będą dotyczyć najważniejszych spraw związanych z dwustronną współpracą. Poruszone zostaną aktualne tematy międzynarodowe i unijne, a także kwestie bezpieczeństwa i obrony. Premier Węgier zapowiedział, że chce wzmocnić stosunki z Polską i odświeżyć współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie

Filip Czerwiński

W środę w południe Magyara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Przed godziną 13 szef węgierskiego rządu spotka się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, następnie ma zaplanowaną rozmowę z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Następnym punktem wizyty Magyara w Polsce będzie Gdańsk. Po godzinie 15, zgodnie z agendą podaną przez KPRM, premierzy Tusk i Magyar przejdą razem od Złotej Bramy do Domu Uphagena w Gdańsku. Mają się tam spotkać z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Następnie szefowie obu rządów przejdą do Dworu Artusa.

OGLĄDAJ: Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
pc

Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
Wywiad medyczny
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
WęgryPeter MagyarGdańskLech Wałęsa
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
Trójmiasto
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Pentagon o żołnierzach USA w Europie. Jest oświadczenie
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
Zdrowie
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Marcin Romanowski
"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
Adam Styczek
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
Świat
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
Manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
Premier Węgier Peter Magyar w Warszawie
Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie
Filip Czerwiński
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Suma opadów deszczu do środowego wieczora
Tu deszcz w burzach może być ulewny
METEO
Rozmowa Piaseckiego - Janusz Reiter
Były ambasador w USA: amerykańska obecność będzie malała, a nie rosła
Kuba Koprzywa
Trwają prace na skrzyżowaniu Goworka i Puławskiej
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać
Piotr Bakalarski
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
9 min
pc
Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
Rozmowy TVN24+
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn potentata odzieżowego wpłacił ogromną kaucję. Chodzi o zabójstwo ojca
Ataki powietrzne na dżihadystów
"Wyeliminowani na polu walki". Armia o wspólnych nalotach z siłami USA
Świat
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
2026-05-19T144002Z_1_LWD186319052026RP1_RTRWNEV_C_1863-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-FLOTILLA-TURKEY-SHOTS-0002
Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
Świat
8 min
pc
"Ta choroba zabija. Jako ocalała mówię: słuchajcie poleceń". MSZ odradza podróże
Fakty+
Tomasz Sakiewicz
Ucieczka Ziobry do USA. Sakiewicz ma dziś zeznawać
Polska
Utrudnienia na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ
Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica