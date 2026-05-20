Peter Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie

Premier Węgier Peter Magyar w pierwszym zagranicznym wywiadzie rozmawiał z Piotrem Marciniakiem z "Faktów" TVN podczas podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy.

- W Krakowie mówiłem do konsula generalnego i osób, które mnie przyjmowały, że bardzo chciałbym zjeść żurek, bo bardzo go lubię. Oczywiście do picia żubrówkę, ale to jeszcze trochę za wcześnie - zażartował Peter Magyar.

Premier Węgier przyznał, że to było jego "osobiste życzenie", żeby jego "pierwsza służbowa wizyta prowadziła do Polski". - W Krakowie chciałem być najpierw. Wiele mówiłem w czasie kampanii o Janie Pawle II, a hasło "nie lękajcie się" było początkiem mojej politycznej drogi - dodał.

Zapytany o plany spotkania z Lechem Wałęsą, potwierdził, że zwrócił się o to, aby mógł odwiedzić Gdańsk. - Po pierwsze wejść na teren stoczni, po drugie spotkać pierwszego prezydenta wolnej polski - wskazał.

We wtorek wieczorem Magyar pojechał pociągiem do Warszawy. W środę o godzinie 10 zostanie powitany przez Donalda Tuska. Następnie obaj szefowie rządów przeprowadzą rozmowę w cztery oczy, a po godzinie 11 wypowiedzą się na wspólnej konferencji prasowej.

Przewidziano też spotkanie delegacji obu krajów. Polski rząd będą reprezentować: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

W węgierskiej delegacji znajdą się: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

Jak przekazała KPRM, rozmowy premierów będą dotyczyć najważniejszych spraw związanych z dwustronną współpracą. Poruszone zostaną aktualne tematy międzynarodowe i unijne, a także kwestie bezpieczeństwa i obrony. Premier Węgier zapowiedział, że chce wzmocnić stosunki z Polską i odświeżyć współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W środę w południe Magyara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Przed godziną 13 szef węgierskiego rządu spotka się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, następnie ma zaplanowaną rozmowę z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Następnym punktem wizyty Magyara w Polsce będzie Gdańsk. Po godzinie 15, zgodnie z agendą podaną przez KPRM, premierzy Tusk i Magyar przejdą razem od Złotej Bramy do Domu Uphagena w Gdańsku. Mają się tam spotkać z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Następnie szefowie obu rządów przejdą do Dworu Artusa.

