"W państwie demokratycznym władzy nie wolno więcej. Władzy wolno mniej"

Kontrowersje narosły jednak wokół zdjęć, które premier opublikował na Twitterze. Widać na nich Morawieckiego, który siedzi przy jednym stoliku z osobami, z którymi nie mieszka. Ponadto zajmuje miejsce naprzeciwko dwojga z nich . Jest to niezgodne z "wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii", wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju. Premier przekonywał później, że "te pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane i w taki sposób do tego podeszliśmy".

"Władzy wolno mniej"

- Pierwszą i najważniejszą różnicą między państwami demokratycznymi a autorytarnymi jest to, że (w państwach demokratycznych - red.) władzy nie wolno więcej, władzy wolno mniej. Władza działa w granicach i na podstawie prawa. Te prawa władza sama stanowi, więc tym bardziej powinna być przykładem - komentowała w TVN24 Eliza Rutynowska z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Zdaniem Rutynowskiej "ostatnio wprowadzane zakazy są niezwykle wątpliwe z punktu widzenia konstytucji" i "chaotyczne". - Liczba rozporządzeń, szybkość ich zmieniania nie ma wiele wspólnego z prawidłową legislacją, do której również jako wszyscy obywatele mamy prawo - zaznaczyła.

"Nie znamy reguł gry, w którą mamy obowiązek grać"

Jak oceniła prawniczka, "funkcjonujemy w de facto w nieogłoszonym stanie klęski żywiołowej". - Mamy stan epidemii, który wydaje się być coraz bardziej rozszerzany w odniesieniu do obywateli, a zawężany jeżeli chodzi o organy władzy - mówiła.

Jej zdaniem jest to "niezwykle niepokojące". - Nie znamy reguł gry, w którą mamy obowiązek grać. Jak mamy się w tym orientować, widząc tego typu zachowania? - podkreśliła.

"Tego rodzaju zachowania narażają na szwank imię całej policji"

Prawniczka FOR komentowała też sytuację, do której doszło w sobotę przed siedzibą radiowej Trójki. Policja zabrała do radiowozu kobietę, która stała tam z rowerem i transparentami "PiSiory mordują utwory" oraz "Wolna Trójka bez dyrektora PiSiora". Policja poinformowała, że powodem zatrzymania było niepodanie danych osobowych, gdy funkcjonariusze chcieli ją wylegitymować.