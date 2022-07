Ukraina chce, by Polska odbudowywała obwód doniecki. Kira Rudyk: wiemy, że możemy na was liczyć

Polska miałaby odpowiadać za prace przy odbudowie obwodu donieckiego - wynika z planu, którzy przedstawił w poniedziałek w Szwajcarii premier Ukrainy Denys Szmyhal. - Kluczowy pomysł związany z mapą dotyczył tego, żeby wszystkie kraje zostały w to zaangażowane, gwarantując, że każdy sojusznik będzie miał konkretne miejsce do pracy - wskazywała w programie "Dzień na BiS" w TVN24 BiS ukraińska deputowana Kira Rudyk.

Ukraińska deputowana Kira Rudyk wyjaśniała w programie "Dzień na BiS" w TVN24 BiS we wtorek wieczorem, że obwód doniecki przypadł Polsce, dlatego że "jest to najbardziej skomplikowany region". - Wiemy, że możemy na was liczyć. Wiemy również, że będzie to niezwykle złożone, a wy wiecie, czym jest odbudowa kraju po wojnie - dodała.