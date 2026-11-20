Premier Ukrainy był na lotnisku w Jasionce w czasie alarmów. Nieoficjalne ustalenia TVN24
W trakcie zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
- Kiedy w Polsce spadły dwa pociski rakietowe oraz dron, na lotnisku Jasionka w Rzeszowie przebywał premier Ukrainy Serhij Korecki. Z dwóch niezależnych źródeł wiemy, że przyjechał w nocy na to lotnisko z Kijowa, by rano wylecieć do Berlina na spotkanie z niemieckim kanclerzem - poinformował na antenie TVN24 Piotr Świerczek.
Przypomniał przy tym, że od października - po poprawie stosunków polsko-ukraińskich - z tego lotniska ponownie korzystają w trakcie zagranicznych podróży przedstawiciele Ukrainy.
- Nie wiemy, czy w trakcie ewakuacji lotniska Jasionka w Rzeszowie ukraiński premier był już w samolocie, czy jeszcze w budynku lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła nam to, że w trakcie nalotu na płycie lotniska w Rzeszowie był ukraiński samolot o statusie HEAD - przekazał Świerczek.
Status ten jest nadawany lotom najważniejszych osób w państwach wykonującym oficjalne misje.
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