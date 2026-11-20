Polska Premier Ukrainy był na lotnisku w Jasionce w czasie alarmów. Nieoficjalne ustalenia TVN24 Kamila Grenczyn |

W czasie alarmów na terenie lotniska w Jasionce był premier Ukrainy Serhij Korecki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W trakcie zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

- Kiedy w Polsce spadły dwa pociski rakietowe oraz dron, na lotnisku Jasionka w Rzeszowie przebywał premier Ukrainy Serhij Korecki. Z dwóch niezależnych źródeł wiemy, że przyjechał w nocy na to lotnisko z Kijowa, by rano wylecieć do Berlina na spotkanie z niemieckim kanclerzem - poinformował na antenie TVN24 Piotr Świerczek.

Serhij Korecki Źródło zdjęcia: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

Przypomniał przy tym, że od października - po poprawie stosunków polsko-ukraińskich - z tego lotniska ponownie korzystają w trakcie zagranicznych podróży przedstawiciele Ukrainy.

- Nie wiemy, czy w trakcie ewakuacji lotniska Jasionka w Rzeszowie ukraiński premier był już w samolocie, czy jeszcze w budynku lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła nam to, że w trakcie nalotu na płycie lotniska w Rzeszowie był ukraiński samolot o statusie HEAD - przekazał Świerczek.

Status ten jest nadawany lotom najważniejszych osób w państwach wykonującym oficjalne misje.

Artykuł aktualizowany.