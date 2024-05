Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar, odnosząc się do zamachu na premiera Słowacji, powiedział, że "nie ma zgody tego typu metody sprawowania polityki w świecie i w Europie". - To, co się stało w stosunku do premiera Roberta Fico, jest czymś, co absolutnie nie mieści się w jakimkolwiek rozumowaniu - powiedział Bodnar, który w środę wziął udział w spotkaniu prokuratorów generalnych Grupy Wyszehradzkiej.