Premier powołał Dariusza Korneluka na nowego prokuratura krajowego

czytaj dalej

To trzeba było zrobić, bo to było złe rozwiązanie, jeśli chodzi o pomaganie ubogim. To był zły instrument - powiedział w TVN24 Sławomir Dudek, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, komentując powrót wyższej stawki VAT na żywność. Ekonomista zwracał też uwagę na potrzebę dyskusji o nowym podatku - na zbrojenia.